"القوى العاملة" تصرف دفعتين من إعانة العاملين بالقطاع السياحي

قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة بدأ فى صرف الدفعتين الثانية والثالثة من الإعانة المقررة للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية.

وتابع، بأن القوى العاملة استجابت لطلب اتحاد الغرف السياحية، ووافقت على صرف الدفعتين مرة واحدة، نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها حاليًا العاملون بالقطاع السياحى .

97 منشأة صرفت حتى الآن والباقي خلال أيام

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لـ"الوطن"، أن عدد المنشآت التي قام العاملون بها بالصرف بلغ حتى الآن 97 منشأة، وستقوم باقي المنشآت بالصرف خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن عدد العاملين الذين تم تسجيل أسمائهم لصرف تلك الإعانة يبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 1888 منشأة سياحية وفندقية.

وأوضح أن صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة رفض صرف الإعانة للعاملين بـ537 منشأة سياحية، نظرًا لوجود مديونية للصندوق عند تلك الكيانات، مطالبًا تلك المنشآت بسرعة حل تلك الإشكالية حتى يتمكن العاملون بها من صرف الدفعتين الثانية والثالثة من الإعانة فى أقرب وقت.

وأشار "عاصم" إلى أن قيمة الإعانة الشهرية تُصرف بحسب الراتب الأساسي للعامل بالمنشأة وفقُا لشهر ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى لتلك الإعانة يبلغ حدها الأدنى 600 جنيه والأقصى 1575 حنيهًا.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر قرارًا باستمرار إعانة العاملين بالقطاع السياحي حتى نهاية العام الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن العاملين سيتقاضون إعانات لمدة 9 أشهر بداية من شهرأبريل الماضي وحتى شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى مخاطبة وزارة القوى العاملة لسرعة صرف باقي تلك الإعانات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وأشار إلى أن قرار مد صرف الإعانة حتى نهاية العام، يدل على أن الدولة وقيادتها تقف بكل قوة بجانب القطاع السياحي والعاملين به، خاصة أن صناعة السياحة كانت الأكثر تأثرًا بأزمة فيروس كورونا.