محافظ القليوبية يقيل نائبي رئيس حي شرق شبرا بسبب "سوء النظافة"

أصدر محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، قراراً اليوم الاثنين، بإقالة نائبي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بسبب سواء حالة النظافة وكثرة الإشغالات في نطاق الحي، إضافة إلى مخالفات أخرى رصدها المحافظ خلال جولة تفقدية مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة.

شملت جولة المحافظ، والتي رافقه فيها كل من رئيس مدينة شبرا الخيمة، اللواء مجدي العناني، ورئيس حي شرق شبرا الخيمة، الدكتور بكر عبد المنعم، ورئيس حي غرب شبرا الخيمة، الدكتور عثمان شعلان، تفقد شارع "15 مايو" وشارع "135" بحي شرق شبرا، وشارع "أحمد عرابي" بحي غرب، وجرى خلال الجولة تحرير 8 محاضر إشغالات وتعديات على حرم الطريق العام.

وأشرف "الهجان" على ازاله الإشغالات المتواجدة في نطاق الحي، وأثناء جولته أصدر قراراً باقالة نائبي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وشدد على ضرورة استمرار العمل خلال الفترة المسائية، واستمرار رفع الإشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى.

كما وجه المحافظ بمنع إقامة الأكشاك، أو أي شيء يعوق الحركة المرورية، وأمر بتنفيذ حملة عاجلة لإزالة القمامة والأتربة وتطهير ترعة "ميت نما"، وترعة "الشرقاوية"، باستخدام معدات أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، ومدن قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص وطوخ.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، وعودة الانضباط إلى شوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير البديل الملائم لهم.