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نائب محافظ القليوبية تضبط سيارة تلقي مخلفاتها بمصرف "سندبيس"

كتب:

حسن صالح
06:36 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تمكنت نائب محافظ القليوبية، إيمان ريان، من ضبط سيارة أثناء قيام سائقها بإلقاء حمولتها من القمامة في مصرف "سندبيس"، وذلك أثناء جولتها الميدانية بدائرة مركز القناطر الخيرية، اليوم الأحد.

وعلى الفور، تم تكليف نائب رئيس مدينة القناطر، الدكتور محمد علام، ورئيس الوحدة المحلية، منال جابر، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على السيارة، ووجهت نائب المحافظ بتوقيع أقصى العقوبات والغرامات المشددة على مرتكب المخالفة، لقيامه بذلك السلوك غير الحضاري، الذي يضر بالبيئة، ويشوه المظهر الحضاري.

وتفقدت "ريان" عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها والمتعثرة بدائرة مركز القناطر، وشددت على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية إزالة رفع تراكمات القمامة من الشوارع، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، بالإضافة إلى تسيير دوريات ميدانية، خاصةً في مناطق "البؤر"، التي يتكرر إلقاء المخلفات بها.

كما شددت على ضرورة العمل على تحقيق رقابة صارمة على السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء والهدم، وتلقي بها على المحاور والطرق، وتوقيع غرامات مشددة على أصحاب تلك السيارات، لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية.

وأكدت على سرعه الاستجابة لكافة الشكاوى الواردة من المواطنين، وذلك بناءً على تعليمات محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان.

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