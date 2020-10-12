القوى العاملة: تسترد إيصالات أمانة واستقالات مسبقة لمصريين بإيطاليا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح فى استرداد إيصالات أمانة، واستقالات مسبقة للعاملين المصريين "ج.م.ع" و"م.ف.س"، استغلالاً للحاجة للعمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بإيطاليا بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم ، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، وخلال هذه اللقاءات تقدم للملحق العمالى بميلانو مجدي حسنين رئيس المكتب العمالي بميلانو العاملين "ج.م.ع" و"م.ف.س" من محافظة الشرقية بشكوى، أكدا فيها أن محاسب الشركة العمل يعملون فيها (ATM) أجبرهم علي التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، فضلا عن استقالات دون تاريخ قبل استلامهم العمل.

واستدعى الملحق العمالي محاسب الشركة، وتأكيد أن هذا الإجراء مخالف للقانون، وجرى التفاوض معه وديا، وبالفعل استجاب وسلم الاستقالات وإيصالات الأمانة، وبدوره قام رئيس مكتب التمثيل العمالي بتسليمهم للعاملين المصريين الذي تأكدا من توقيعهم عليهم.

ووجه المواطنون الشكر لوزير القوى العاملة على جهود الملحق العمالي بإعادة الأمور إلى نصابها.

وتناشد وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالى بميلانو العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض أو استقالات، موضحة أن ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضي عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.