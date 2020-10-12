المترو يستعد للعام الدراسي الجديد بخطة مواجهة كورونا

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة أنهت جميع استعداداتها النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، والمنتظر أن يبدأ 17 أكتوبر الجاري.

وأشار "عبدالهادي" إلى أن الشركة اشترطت على كل الركاب والطلاب والطالبات ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بالتباعد الشخصي بينهم داخل عربات المترو، لافتًا إلى أنه في حال عدم ارتداء الراكب للكمامة فلن يُسمح له بدخول المحطة أو شراء التذاكر من الأساس.

متحدث مترو الأنفاق: نقوم يوميا بتسليم موظفي المترو الكمامات الطبية والكحول للوقاية من كورونا

وقال "عبدالهادي"، لـ"الوطن"، إن الشركة تقوم يوميًا بتسليم الموظفين بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو كمامات طبية وزجاجات كحول، للوقاية من فيروس كورونا، وبالنسبة للصرافين فسيظل الشباك الخاص بهم مغلقًا تمامًا حتى لا يختلطوا مع الأفراد، مع الحث على تعقيم الأيدي بشكل مستمر.

وذكر أن أعمال تعقيم القطارات والمحطات تتم بصورة دورية، لافتًا إلى أنه يتم تعقيم شباك التذاكر بكل المحطات بشكل دوري كل ساعتين، بخلاف تعقيم السلالم المتحركة والعادية.

"عبالهادي": نوفر الكمامات الطبية للركاب في كل المحطات بسعر رمزي

وأضاف "عبدالهادي"، بأن الشركة تقوم بتوفير الكمامات الطبية بكل المحطات وبسعر رمزي للركاب، كما يوجد أجهزة لقياس درجة حرارة العاملين بالمباني الإدارية للهيئة، موضحًا أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعيق حركة التشغيل.

ولفت إلى أن غرفة العمليات تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى أعطال تعمل على زحام المواطنين على أرصفة المحطات.

تشكيل فرق صيانة وطوارئ لمواجهة أي أعطال مفاجئة

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ وسيتم توزيعها يوميا على جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، لمواجهة أي أعطال مفاجئة والعمل على إصلاحها فورًا، لمنع حدوث تكدسات على أرصفة المحطات.

وأوضح أن جميع قطارات المترو تخضع لصيانات دورية بشكل مستمر، مشددًا على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالاته الفنية، لتوفير الحماية والأمان لجموع الركاب المسافرين.