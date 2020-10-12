الداخلية تحرر مزارع اختطف لمساومة شقيقه على دفع فدية "نص أرنب"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من سمسار أراضي، بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقه مزارع، بقيام أشخاص باختطافه وطلب منه سداد مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وإتهامه لأحد الأشخاص محصل كهرباء في سوهاج، لخلافات مالية بينهم في أعمال تقسيم الأراضي.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل من ضباط قطاع الأمن العام إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المشكو فى حقه بمشاركة (عاطل، سائقَين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطهم وتم تحرير المختطف ، وضبط بحوزة إثنين من المتهمين (طبنجة و50 طلقة لذات العيار- طبنجة صوت) كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ميكروباص".

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول "محصل الكهرباء" لوجود خلافات مالى بينه وبين المُبلغ ، حيث إتفقوا على خطف المجنى عليه ومساومة المُبلغ وبتاريخ الواقعة توجهوا إلى إستراحة خاصة بالمجنى عليه وإقتادوه تحت تهديد الأسلحة المضبوطة وإحتجزوه بمسكن أحدهم وقاموا بمساومة المُبلغ من خلال هاتف المجنى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.