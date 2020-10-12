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محمود مسلم

ضبط مواطن بحوزته 60 طربة حشيش و50 قرصا مخدرا في كمين بالدقهلية

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الوطن
11:39 ص | الإثنين 12 أكتوبر 2020
المتهم

المتهم

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن "الدقهلية، الشرقية" جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و50 قرصا مخدرا، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

كما ضبطت كمية مخدر الهيروين وزنت كيلوجراما، بحوزة أحد الأشخاص، حال استقلاله سيارة في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 635 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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