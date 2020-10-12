بالأسماء.. 30 مرشحا للنواب في السنبلاوين بالدقهلية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين، والتي تضم مركزي "السنبلاوين، وتمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، وعددهم 30 مرشحا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، كما يلي: