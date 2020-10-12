بالأسماء.. 30 مرشحا للنواب في السنبلاوين بالدقهلية
كتب:
صالح رمضان
12:31 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
الإنتخابات - أرشيفية
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين، والتي تضم مركزي "السنبلاوين، وتمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، وعددهم 30 مرشحا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.
والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، كما يلي:
- أسامة محمد عبدالعاطي متولي.
- محمد السعيد عوض سيد أحمد.
- أحمد إبراهيم محمد رعب.
- عبدالناصر المتولي المهدي عبدربه.
- عماد محمد عبدالعاطي السعيد.
- محسن محمود عوض محمد.
- هريدي السيد السيد شريف.
- عادل صالح حسن محمد.
- محمد إبراهيم بكري إبراهيم غيث.
- أحمد فتحي محمود حسن.
- محسن محمد صادق عبدالعال.
- جمال مصطفى محمد متولي مرعي.
- تفيده محمدي صادق أبوالعطا.
- بدر مصطفى محمد الشابوري.
- حسيني حجازي حسانين حسن.
- هشام عبدالنبي عبداللطيف سيد أحمد.
- محمد السيد محمود النبوي.
- رضا السيد رشاد السيد.
- إيمان محمود السيد علي.
- عنايات عبدالله إسماعيل محمد.
- ناصر محمد محمد عوض.
- محمود محمد كامل سليمان.
- أحمد عبدالرحمن أحمد نصار.
- محروس محمود الشحات أحمد عطية.
- أحمد مصطفى أحمد محمد.
- محمود السيد المتولي المتولي.
- عوني صلاح الدين محمد سالم.
- محمد إبراهيم محمود حسن.
- أحمد همام القزمازي.
- زينب السيد محمد مصطفى الشافعي.