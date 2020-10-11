محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء أعمال البنية التحتية بطريق السماد

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، رئيس مركز ومدينة أسوان، العميد طارق لطفي، بالتنسيق مع الجهات المختصة بطريق السماد، للإسراع في إنهاء أعمال مد وتركيب شبكات البنية التحتية، من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة إلى إدخال شبكات الغاز الطبيعي للمناطق السكنية الواقعة شرق الطريق بالكحروب، والناصرية وخور عواضة؛ تمهيدا لأعمال رفع الكفاءة والرصف بطول 8 كم، ضمن الخطة الإضافية للرصف باعتمادات 151.1 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أن تنفيذ أعمال رصف طريق السماد سيتوازي مع تحويل حركة سير النقل الثقيل، تجاه الطريق الصحراوي الشرقي الجديد العلاقي/ كوبري أسوان، الملجم بطول 23 كم، وتكلفة تزيد عن 800 مليون جنيه، وسيتم تنفيذه بنظام الرصف الخرساني؛ لتحمل الأوزان الثقيلة لسيارات نقل الخامات المحجرية.

وكلف اللواء أشرف عطية، مشروع النظافة التابع لمجلس مدينة أسوان، بالاستمرار في جرد ورفع الأتربة، في المواقع التي لا تشهد أعمال بنية أساسية لتسهيل الحركة المرورية، بجانب رفع القمامة والمخلفات على طول مصرف السيل، من خلال 3 ورديات عمل، على مدار الـ24 ساعة، لحين تنفيذ مشروع رصف الطريق ورفع كفاءته.

من جانبه، أكد العميد طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة أسوان، أن طريق السماد هو أحد أهم المحاور المرورية في الجانب الشرقي للمدينة، والذي يشهد كثافة مروري،ة وخاصة سيارات النقل الثقيل، المحملة بأطنان من كتل الجرانيت والرخام والمواد المحجرية المختلفة، ما أدى لسوء حالة الطريق وتشويهه بالحفر والكسور العديدة، علاوة على تراكمات الأتربة الناتجة من أعمال الحفر لشبكات البنية التحتية.

وأضاف "لطفي"، أنه بالنسبة للشوارع الداخلية، والتي لا يوجد بها أعمال بنية أساسية، تنفذ بيها أعمال رفع المخلفات بشكل يومي ومتدرج، بالإضافة لجرد الأتربة مثل طرق وشوارع كيما والسيل الجديد وكلية التربية والنفق.