وفد من البرنامج الرئاسي يتابع دورة العمل في المركز التكنولوجي بالقاهرة

تفقد وفد من ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب بقضاء يوم من التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكل القطاعات الإدارية والخدمية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

وشرحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، دورة العمل داخل المنطقة الجنوبية خصوصًا المركز التكنولوجي وإدارة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية، وكيفية التعامل مع الأزمات، إضافة إلى التعريف بحدود المنطقة الجنوبية وأهم المشروعات الاستثمارية بها.

كما زار وفد المتدربين أحياء المعادي والمعصرة وطرة للتعرف على كيفية العمل بالأحياء خاصة الإدارات الهندسية ووسائل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات.