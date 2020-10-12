توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة مع رياح نشطة ولا أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس لمدة 3 أيام مقبلة، بداية من غد الثلاثاء 13 أكتوبر حتى الخميس المقبل 15 أكتوبر.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على والقاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.

وأشارت الهيئة إلى حركة الرياح، إذ تكون معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية أيام الأربعاء والخميس، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وذلك يوم الخميس، ولا توجد فرص لسقوط أمطار.

وحذّرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

طقس الثلاثاء 13 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

طقس الأربعاء 14 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

طقس الخميس 15 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.