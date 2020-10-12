طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والعظمى 30

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة الطقس اليوم، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون كذلك في شمال الصعيد، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 30 والصغرى 22.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21.

مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 21.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 24.

دمياط العظمى 28 والصغرى 24.

الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 21.

السويس العظمى 31 والصغرى 22.

العريش العظمى 28 والصغرى 23.

طابا العظمى 30 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 16.

شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 35 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 33 والصغرى 22.

بني سويف العظمى 33 والصغرى 22.

المنيا العظمى 34 والصغرى 23.

أسيوط العظمى 35 والصغرى 22.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 22.

قنا العظمى 39 والصغرى 23.

الأقصر العظمى 40 والصغرى 25.

أسوان العظمى 41 والصغرى 25.

الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 26.

حلايب العظمى 33 والصغرى 29.