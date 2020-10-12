طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري
كتب:
نجلاء فتحي
01:34 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
حركة الرياح غدا
وعن حركة الرياح الثلاثاء، تكون معتدلة على الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، تنشط أحيانا على القاهرة وجنوب سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.
حالة الملاحة البحرية
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
القاهرة 30 20
الإسكندرية 30 22
وادي النطرون 30 21
طنطا 30 20
شبين الكوم 30 20
دمنهور 30 21
بلطيم 29 21
مطروح 30 21
السلوم 31 19
سيوة 32 19
بورسعيد 29 23
دمياط 28 22
الزقازيق 30 20
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 31 20
السويس 31 21
العريش 29 23
رفح 29 22
رأس سدر 31 22
نخل 30 17
نويبع 33 26
طابا 31 22
كاترين29 18
الطور 32 24
شرم الشيخ 35 27
الغردقة 35 26
مرسى علم 34 25
الفيوم 32 21
بنى سويف 32 21
المنيا 33 23
أسيوط 34 22
سوهاج 36 22
قنا 38 23
الأقصر 40 24
أسوان 41 25
ادفو 40 24
أبو سمبل 40 26
الوادي الجديد 39 24
شلاتين 35 27
أبو رماد 35 26
حلايب 33 28
رأس حدربة 35 25