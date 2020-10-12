طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حركة الرياح غدا

وعن حركة الرياح الثلاثاء، تكون معتدلة على الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، تنشط أحيانا على القاهرة وجنوب سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

حالة الملاحة البحرية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 30 21

طنطا 30 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 30 21

السلوم 31 19

سيوة 32 19

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 30 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 31 22

نخل 30 17

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين29 18

الطور 32 24

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 32 21

بنى سويف 32 21

المنيا 33 23

أسيوط 34 22

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

ادفو 40 24

أبو سمبل 40 26

الوادي الجديد 39 24

شلاتين 35 27

أبو رماد 35 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 35 25