الطقس اليوم الاثنين 12-10-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر الحالي، إذ إنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في مصر

وأشارت الهيئة إلى أنّ حركة الرياح تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود شبورة مائية كثيفة على السواحل الشمالية، تنشط على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية خاصة على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين والرياح شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، متوقع أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة نهارا، أما ليلا فيسود طقس معتدل، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

وعن حالة البحر، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من 1 - 4 قدم نهارا، أما ليلا فيكون خفيف إلى معتدل الموج أيضا، ويكون ارتفاع الموج من 1 - 4 قدم.

الطقس في السعودية

وطبقا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التابعة للملكة العربية السعودية، فمن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.