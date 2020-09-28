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متطوعون يروون تجاربهم في "أتوبيس السعادة" مع أحمد يونس

كتب:

محمد عزالدين
04:56 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
أتوبيس السعادة

أتوبيس السعادة

استضاف الإعلامي أحمد يونس ببرنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، مجموعة جديدة من شباب وشابات "فرسان السعادة".

وقال أحمد فؤاد، أحد أعضاء فريق السعادة، إن هدفه من إسعاد الآخرين هو ترك أثر بعد وفاته ليستفيد منها الناس، مضيفا أنه كان محاسبا وخريج كلية التجارة جامعة عين شمس دفعة 2014، وبعد تأديته الخدمة العسكرية التحق بوظيفة حيث بدأ بمكاتب محاسبة ثم في شركات.

وأضاف "فؤاد": "حسيت إني مش بعمل الحاجة اللي بحبها، كان فيه ضغط وشايف إني مش بستفيد ولا بفيد حد، والحاجة اللي كنت بحبها عملتها قبل ما أسيب شغلي وهي (الداي كاست) كنت بجمع العربيات ".

من جانبها قالت سما محمد، متطوعة، إنها تحب العمل التطوعي، وبدأت في الاشتراك به منذ التحاقها بالجامعة، "كنت حاسة إن عندي روتين ممل، ببقى عاوزة أعمل حاجة جديدة أو مختلفة غير السوشيال ميديا"، لافتة إلى أن الأنشطة الطلابية شجعتها على التطوع وتنظيم المؤتمرات ونشاطات مختلفة.

وأشارت إلى أن التطوع بدأ يتنامى أكثر بعد تخرجها، وقررت التطوع مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وعدة مبادرات أخرى.

وأوضحت آية أسامة، متطوعة، أنها بدأت التطوع منذ الصغر مع جمعية "رسالة"، لافتة إلى أنها شعرت بأن ما تفعله شيء مهم، من جانبها قالت هالة محمد، أنها تطوعت في جمعيات أهلية حيث تخصصت في فصل الأدوية منتهية الصلاحية.

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