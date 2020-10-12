آليات العودة إلى الجامعة في ظل كورونا.. "ويبينار" بطب بشري سوهاج

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات "ويبينار" نظمته وكالة كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، تحت عنوان "العودة إلى الجامعة في ظل الكورونا" عبر تقنية "Webex" بحضور الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد الشريف، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عصمت، مدير وحدة مكافحة العدوى.

في بداية كلمته، وجّه الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، رسالة تهنئة لكلية الطب البشري لإعادة تجديد اعتماد الكلية في منظومة الضمان والجودة، وأكد أن الجامعة حريصة على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأوضح "عزيز" أنه طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين لأول مرة هذا العام بالجامعة، الذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد لتيسير العملية التعليمية، وفي هذا الصدد جرى عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس وتدريبهم علي الطرق الحديثة للتواصل مع الطلاب، كما تم تدشين منصه إلكترونية تشمل جميع بيانات طلاب الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى الانتهاء من وضع الجداول الدراسية بالكليات المختلفة مع مراعاة توزيع الطلاب علي مجموعات صغيرة، مؤكداً ضرورة الالتزام بتلك الجداول والإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا علي سلامة الجميع، لافتًا إلى أن حرص الكلية على تنفيذ الويبينار، جاء من منطلق توعية وتعريف طلابها بآليات الدراسة والإجراءات المتبعة داخل الكلية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شارك بالويبينار عدد كبير من طلاب الفرق المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة رشاد الشريف، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، أن الويبينار ناقش عددًا من الموضوعات التي تضمنت التعرف علي الإجراءات الاحترازية العامة للوقايه من فيروس كورونا المستجد، وكيفية مواجهة تلك الجائحة، إلى جانب مناقشة مقترحات الأنشطة والخدمات المجتمعية والبيئية للكلية في ظل تلك التغيرات.

وتحدث الدكتور صلاح رشدي، عن نظام التدريس وآليات الحضور والامتحانات لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا هذا العام، واستعرض البدائل الواجب اتباعها حال حدوث أية طوارئ، كما تحدث الدكتور ممدوح عصمت، عن فيروس كورونا المستجد وتطوره وطرق الوقاية منه مشدداً علي أهمية الالتزام بالتعقيم المستمر والتباعد الجسدي وتطبيق الاجراءات التي أوصي بها المجلس الاعلي للجامعات.