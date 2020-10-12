ورشة تدريبية لمعلمي ابتدائي في جنوب سيناء.. ومنفذ لبيع الدواجن بالطور

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، ورشة تدريبية لمعلمي المرحلة الابتدائية للصفوف الأولى، اليوم، ضمن استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن التدريب استهدف جميع معلمي المرحلة الابتدائية للصفوف الأولى، لصقل مهاراتهم، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مشيرًا مشاركة موجهي اللغة العربية، ومسئولي التدريب للصفوف الأولى، لتحقيق التنمية المهنية المستدامة.

وأكد وكيل الوزارة أن الورشة التدريبية تطرقت إلى كيفية التعامل مع التلاميذ خلال الأيام الأولى من الدراسة، وتوفير مقاعد للتلاميذ حسب احتياج المدرسة لتنفيذ خطة الدراسة، مع طرق اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، عن إقامة منفذ بيع منتجات مشروع الدواجن، بأسعار أقل من السوق، ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال المهندس أسامة إبراهيم، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المنفذ هو باكورة المنافذ المزمع إقامتها بمدينة الطور، لتسويق منتجات الدواجن، لافتًا إلى أن المديرية بصدد التوسع في مشروعات تسمين الدواجن، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية 75% من الاستهلاك المحلى بأسعار مناسبة.

وأوضح أنه سيجري بيع أكثر من 8 ألاف دجاجة داخل المنفذ بأسعار مدعمة، ويصل سعر الكيلو إلى 24 جنيه للدجاج الحي، و 28 جنيه للدجاج المذبوح، وأكد أنه سيجرى افتتاح المنفذ غدًا، وجرى تطوير عنابر مزرعة تربية الدواجن بمدينة الطور، إلى جانب توفير، وإنشاء ميزان بسكول داخل داخلها، وماكينتي تفريخ وفقس بمعمل التفريخ.