مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في حادث مروري ببني سويف

لقي عامل مصرعه، وأصيب 9 آخرين، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة بـ"توك توك" بمطلع كوبري "الشرق" في بنى سويف وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص يدعى إبراهيم سعودى محمد 28 عامًا، عامل، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم عبد الفتاح عادل محمد، 23 سنة، طالب، مصابا بجروح وسجحات بالجسم، هاشم سيد محمد 21سنة، طالب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، سعد بكرى أحمد 55 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، رجب سعد محمد 38 سنة، مصابا بخلع بالكتف الأيسر، إبراهيم أبو الخير سعيد، 16 سنة عامل، مصابا بجروح وسجحات بالجسم، عصام عيد احمد 27 سنة، عامل، مصابا بكسر بالقدم اليسرى، أحمد شعبان احمد 45 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر بالساقين، عبد الله رجب سلامه 16 سنة، عامل مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج،عادل سيد شاكر 54 سنة، عامل، مصابا بكسر بالساق الأيسر.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.