حماية المستهلك يحذر أصحاب إعلان فيتامينات شهير: "مصيركم النيابة"

حذر جهاز حماية المستهلك، إعلان الفيتامينات الشهير على ما يُعرف بـ"قنوات بير السلم"، من التحويل للنيابة، لو كانت المواد التي يعلنون عنها غير حاصلة على التراخيص اللازمة.

وقال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتابع أي مواد إعلانية ترتبط بمكملات أو مواد غذائية للتأكد من حصولها على التصاريح اللازمة للطرح في الأسواق كموافقة وزارة الصحة والسكان، وموافقة هيئة الدواء المصرية، وموافقة هيئة سلامة الغذاء في بعض الحالات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأشار "سمير" في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن الجهاز بمجرد انتشار أي مواد إعلانية مصورة أو مكتوبة أو مطبوعة لهذه المكملات يتتبعها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وفي حال التأكد من طرحها بالأسواق بشكل غير شرعي يبدأ في اجراءاته القانونية بتحويل الشركة للنيابة الاقتصادية.

وأشار سمير، إلى أن الجهاز يتلقى أي شكاوى من المستهلك حول تعرضه من ضرر من أي منتج مكمل غذائي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة مروجة المكملات، داعيا المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن للجهاز 19588 الابلاغ عن اي شكاوى وعليه يتخذ الجهاز إجراءاته من بلاغ للنيابة الاقتصادية ضد الشركة.

وأضاف رئيس "الجهاز"، أن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته عبر تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج"، عبر انتهاج إجراءات وقائية استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع والمنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات قبل ضبط السلع المقلدة ومجهولة المصدر وبيعها للمستهلك.

وأهاب "سمير"، بالأسر المصرية مراجعة ما يقوم من اولادهم بشرائه من تلك المكملات ولا يسمح لهم بتناول المنتجات مجهولة المصدر، وغير المسجلة بالجهات الرسمية، حيث انها قد تكون مقلدة او مغشوشة ومكونة من مكونات مجهولة لها تأثيرات ضارة جداً على الصحة والسلامة.

يأتي ذلك في إطار دور جهاز حماية المستهلك في مواجهة المنتجات مجهولة المصدر، التي تُسبب خسائر اقتصادية للمواطنين بالتحايل عليهم بادعاء قدرة المكملات الغذائية أو مواد غذائية مجهولة المصدر في شفائهم من أمراض، أو تحسن حالتهم الصحية أو تخسيسهم.