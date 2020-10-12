عسل تعرض تسريبات للإخوان مع هيلاري كيلنتون.. ونوح: "معروفة من زمان"

عرضت الإعلامية لبنى عسل، عدد من التسريبات لهيلاري كيلينتون مع قناة الجزيرة وجماعة الإخوان المسلمين، وتخطيهم الكامل لدعم التيار الإرهابي، من أجل الانتشار بصورة أكبر في مصر، والتأثير في الشعب المصري بصورة أكبر.

وقالت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن علاقة هيلاري كيلنتون بجماعة الإخوان كانت قوية، وظهر ذلك من خلال عدد من التسريبات، التي أظهرت الدعم الكبير منها من أجل الإخوان، منها صندوق الاستثمار المصري الأمريكي لدعم الاستثمارات، والذي يعطي قطر مساحة كبيرة في التحكم في مصر، قطر كانت ستكون مساهمة بشكل كبير في الصندوق، وسيكون دعم مادي كبير للتيارات الإرهابية والإخوان المسلمين في مصر.

وتابعت: أن وثيقة ثانية الجماعة الإرهابية طلبت من قطر إنشاء مؤسسة إعلامية يتولاها خيرت الشاطر، ويكون مشرف مباشر على هذه المؤسسة، برأس مال مبدئي بـ100 مليون دولار، وهذا المشروع جاء بعدما اشتكت جماعة الإخوان، بأن مؤسساتهم الإعلامية ضعيفة غير قادرة على الإقناع والتأثير في الشارع المصري.

وأشارت إلى أن هيلاري، كانت تدعم قناة الجزيرة بشكل قوي، ومخطط الفوضى التي كانت ترعاه، حيث كشفت وثيقة هيلاري كلينتون قامت بعمل اجتماع مع المدير العام لقناة الجزيرة، هي تركز على قناة الجزيرة واجتماعاتها، وتقيم علاقات في قطر، للترويج لتيار الإخوان وانتشاره في مصر.

وعلق مختار نوح، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن العلاقات بين الإخوان المسلمين وأمريكا وبالتحديد باراك أوباما وهيلاري كيلنتون قوية ومعروفة منذ فترة، وكشف عنها محمد مرسي من قبل وأكثر من عضو سابق في الإخوان المسلمين خلال لقائاتهم.

وأضاف، "نوح"، في مداخلة هاتفية في البرنامج، أن فيلم "المشخصاتي 2"، كان به نص الحوار بين محمد مرسي وهيللري كيلنتون، ولكنه لم يأخذ حظه بالانتشار بشكل كبير، "الحاجات دي محدش صدقها ساعة أما اتعرضت".

وتابع أن الشعب المصري الذي كان ينظر للإخوان فيما سبق أنه مضطهد وفقير، أصبح ينظر إليهم على أنهم جواسيس، مطالبا الإعلاميين بألا يلقبوه بأنه قيادي سابق "بقت مسألة تعر"