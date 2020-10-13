الخريطة النهائية لمرشحي "النواب": 3964 لـ"الفردي".. و8 قوائم تتنافس على 284 مقعداً

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لمرشحى مجلس النواب على نظامى الفردى والقوائم، ووصل عدد المترشحين بالنظام الفردى إلى 3964 مرشحاً، منهم 3097 مستقلاً، بنسبة 79% و867 حزبياً حوالى 21% من عدد المرشحين، فيما تخوض 8 قوائم انتخابية المنافسة بـ568 مرشحاً.

318 امرأة يصارعن الرجال على "الفردى".. والقاهرة الأعلى بـ433 مرشحاً وجنوب سيناء الأقل بـ10

وكشف القوائم النهائية للمرشحين أن حزب مستقبل وطن دفع بـ280 مرشحاً للمنافسة على 284 مقعداً فردياً، بينما ينافس حزب الشعب الجمهورى بـ58 مرشحاً، والوفد بـ67 مرشحاً، وحزب النور 15 مرشحاً وحماة الوطن 121 مرشحاً، والمؤتمر 46 مرشحاً، بينما تخوض 318 امرأة المنافسة على المقاعد الفردية.

مستقبل وطن ينافس بـ280 مرشحاً.. والشعب الجمهوري 58 والوفد 67 والنور 15.. و"التنسيقية" تفتح باب التطوع في حملاتها الانتخابية

واحتلت القاهرة قائمة الأعلى فى عدد المرشحين بـ433 مرشحاً، منهم 334 مستقلاً، و27 مرشحاً عن حزب مستقبل وطن، و4 مرشحين عن حزب الشعب الجمهورى، و16 مرشحاً عن حزب حماة الوطن، بينما جاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الثانية بـ355 مرشحاً، منهم 286 مستقلاً و23 مرشحاً عن حزب مستقبل وطن، و3 مرشحين عن حزب الشعب الجمهورى، فيما جاءت الدقهلية فى المرتبة الثالثة بـ351 مرشحاً، بينهم 295 مستقلاً و17 مرشحاً عن حزب مستقبل وطن.

وعلى مستوى المحافظات الأقل فى عدد المرشحين، جاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأولى بـ10 مرشحين، بينهم 8 عن حزب مستقبل وطن و2 الشعب الجمهورى، ومحافظة الوادى الجديد 24 مرشحاً بينهم 15 مستقلاً و2 عن مستقبل وطن.

وفى الصعيد، جاءت محافظة سوهاج الأعلى فى عدد المترشحين بـ195 مرشحاً، بينهم 140 مستقلاً و19 عن حزب مستقبل وطن، تليها محافظة المنيا 187 مرشحاً، بينهم 134 مستقلاً و15 عن حزب مستقبل وطن، ومحافظة الأقصر كانت الأقل فى عدد المترشحين بـ75 مرشحاً، بينهم 59 مستقلاً و5 عن حزب مستقبل وطن، تليها محافظة بنى سويف 91 مرشحاً، بينهم 68 مستقلاً و6 عن حزب مستقبل وطن

وأكدت الهيئة أن نظام القوائم ينافس فيه 568 مرشحاً أساسيين، بينهم 284 مرشحاً للقائمة الوطنية من أجل مصر، التى تنافس على 284 مقعداً بـ4 دوائر بنظام القوائم، وهى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، الذى يتنافس به قائمة تحالف المستقلين، ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، التى يتنافس بها قائمة نداء مصر، وقطاع شرق الدلتا، الذى يتنافس به قائمة أبناء مصر، وقطاع غرب الدلتا، الذى ينافس به 42 مرشحا.

وتضم دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا 6 محافظات هى «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ» بإجمالى 100 مقعد، وتضم دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد 11 محافظة هى: «الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر» بإجمالى 100 مقعد، وتضم دائرة قطاع شرق الدلتا 7 محافظات هى: «الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء» بإجمالى 42 مقعداً، وتضم دائرة قطاع غرب الدلتا 3 محافظات هى: «الإسكندرية والبحيرة ومطروح»، بإجمالى 42 مقعداً.

فى سياق متصل، بدأت الأحزاب فى تدشين غرف عمليات لدعم مرشحيها من خلال رصد أى معوقات بالدوائر الانتخابية والعمل على حلها، وتكثيف جولاتها الميدانية لتعريف الناخبين بالمرشحين.

وقالت النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن جميع أمانات الحزب تتحرك على الأرض لدعم المرشحين من خلال جولات ميدانية وسط الناخبين، وهناك غرف عمليات الحزب ستعمل على مدار الساعة لرصد أى معوقات قد تواجههم والعمل على حلها، مضيفة أن الحزب يتحرك بالتنسيق مع المرشحين فى الدوائر الانتخابية.

وقال مجدى حمدان، رئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، إن الحزب على تواصل مستمر بجميع مرشحيه على المقاعد الفردية فى مختلف الدوائر لتسهيل تحركه فى فترة الدعاية الانتخابية، مضيفاً أن هناك غرفة عمليات مركزية بالحزب تعمل بالتنسيق مع الحملات الانتخابية للمرشحين لرصد أى عقبات قد تواجههم وتعمل على حلها على الفور، مشيراً إلى أن المرشحين متروك لهم حرية اختيار المناديب داخل اللجان الانتخابية وإخطار الحزب به.

وقال محمد غباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب لديه غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية فى المحافظات لرصد أى عقبات أو تجاوزات قد تواجه مرشحى الحزب فى الدوائر الانتخابية والعمل على حلها.

وأكد أن الهيئة العليا للحزب تعقد جولات فى أمانات المحافظات وندوات لتقديم كل أوجه الدعم للمرشحين، فضلاً عن المشاركة مع أحزاب التحالف الانتخابى لدعم القائمة الوطنية فى الانتخابات.

وتابع أن أمناء المحافظات يقدمون كل الدعم للمرشحين من خلال نزول الشباب للشارع لتعريف الناخبين ببرامج المرشحين.

وقال محمد عزمى، أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية، إنّ الحزب يدعم مرشحيه فى الانتخابات من خلال جولات ميدانية لتعريف الناخبين ببرامج المرشحين، وتوجد غرف عمليات تتابع سير العملية الانتخابية أثناء فترة الدعاية لرصد أى عقبات قد تواجه المرشحين والعمل على حلها، وستستمر حتى أيام التصويت فى الانتخابات للتسهيل على الناخبين. فيما فتحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باب التطوع فى الحملة الانتخابية للمرشحين عنها فى انتخابات مجلس النواب.