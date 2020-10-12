أنوشكا: كرسي المذيعة صعب وممكن أكرر التجربة

قالت الفنانة أنوشكا إن العمل كمذيعة ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، موجهة الشكر لقناة دي إم سي والشركة المنتجة لبرنامجها، الذي كانت تقدمه عبر شاشتها باسم "صالون أنوشكا"، مؤكدةً أنها سعدت بهذه التجربة إلى أقصى درجة، ومن الممكن جدًا أن تكررها.

وأضافت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "كنا متعاقدين على عدد من الحلقات، وطولبنا بزيادة عددها وجرى إعادة هذه الحلقات لأكثر من مرتين وثلاث مرات، وإذا أتيحت لي الفرصة مرة ثانية لن أرفض بكل تأكيد".

وحول مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الرابعة لملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر يوم الأحد المقبل، قالت أنوشكا: "عندما عملت مع هذه المؤسسة او مع الأطفال بصفة خاصة حصلت على طاقة إيجابية كبيرة جدًا، وأقول كل الاحترام لذوي القدرات الخاصة صغارًا وكبارًا وكل التحية للأهالي الذين أنجبوا عالمًا بريئًا لكنهم أقوياء".

وتابعت: "كنت أعتقد نفسي قوية، حتى تعاملت مع ذوي القدرات الخاصة، عندما اكتشفت قدرًا كبيرًا من البراءة وقوة وإصرارا على النجاح لا يمكن وصفه".

وحول مسلسلها "طاقة حب"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، قالت أنوشكا، إنها سعيدة بهذه التجربة، لأنها تجربة جميلة ومختلفة، وقد كانت أولى تجاربها عبر القنوات الإلكترونية قبل أن يبدا إذاعتها عبر القنوات الفضائية.

وأشارت إلى أنها ستشارك في مسلسل نجيب زاهي زركش، مع الفنان الكبير يحيي الفخراني في السباق الرمضاني المقبل: "أشعر بسعادة كبيرة، وهي ثاني تعاون معه".