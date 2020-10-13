"بدر" في ندوة الوقوف مع الدولة: المصريون وضعوا ثقتهم في القوي الأمين

نظم النائب محمود بدر، ندوة بعنوان "الوقوف مع الدولة"، بحضور المئات من أهالي قرية الكسابية، ومركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية .

وقال النائب محمود بدر فى الندوة، "إن المصريين وقفوا مع قيادتهم ورئيسهم ووضعوا ثقتهم فى محلها، في القوى الأمين الذى لم يفرط فى حق من حقوق المصريين ولم يتأخر عن حقوق المصريين المشروعة من حياة كريمة وكرامة".

وأضاف "بدر" في كلمته لأهل الكسابية، "نشكر المصريين فلولا تحمل الشعب المصرى تبعيات صعوبة القرارات الاقتصادية وبفضل تحمل المصريين ما وصلنا لليوم الذى أصبح لدينا فائض فى الكهرباء واكتفاء فى الغاز ومدن جديدة تبنى وغيرها".

وأكمل البرلماني، "لاننسى أننا نقف الآن بينكم ندعوكم للانتخاب، فهذا بفضل وجود جيش مصرى وطنى وشرطة مصرية قوية وأرواح شهداء ضحوا بحياتهم من أجل هذه الأوقات التى نحيا فيها فى أمن وأمان تحيا مصر".

وتعد دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية في انتخابات مجلس النواب من الدوائر الهادئة، فهي الأقل من حيث عدد المرشحين على مستوى دوائر القليوبية الـ6 حيث يتنافس فيها 24 مرشحًا على مقعدين بعد خصم مقعد في التقسيم الجديد للدائرة، حيث كانت 3 مقاعد في انتخابات 2015.

ورغم أنَّ مركز شبين القناطر من أهم مراكز المحافظة، ولكنه يعاني الكثير من المكشلات والأزمات المزمنة في الصرف والمياه والطرق والأسواق العشوائية والقمامه، وكلها أزمات يحلم المواطن هناك في حلها منذ عقود ويلعب عليها كل المرشحين في جميع الانتخابات، خاصة في هذه الدورة والتي يعلق عليها المواطنين آمالًا كبيرة في اختيار مرشحين لحل هذه المشكلات والارتقاء بالمركز.

ويمثل المرأة في الدائرة مرشحة واحدة فقط هي هناء علام فني اتصالات بالهيئة الوطنية للإعلام، في مواجهة مرشح لكل من حزبي "حماة وطن" و"مصر القومي" والباقي مستقلين.