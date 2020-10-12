محافظ القليوبية يشارك في حملة لإزالة تراكمات القمامة بـ"ميت نما"

شارك اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في حملة مكبرة، اليوم، لإزالة تراكمات القمامة من منطقتي "ميت نما ومنطي"، أسفرت عن إزالة ما يزيد عن 500 طن قمامة ونقلهم بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.

شارك في الحملة، الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومصطفى حسانين، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وتقدم المحافظ بالشكر لكل القائمين على الحملة لنظافة المنطقة وتطهير الترعة استجابة لشكاوي المواطنين والعمل على توفير بيئة نظيفة خالية من التلوث.

وأكد المحافظ، أن المنطقة ستشمل تطويرًا شاملًا خلال الفترة المقبلة، من خلال تدبيش الترعة ورصف الطريق من الجانبين ورفع كفاءة وإصلاح الكوبري الحديدي على الترعة لعبور المشاة والسيارات، بالتنسيق مع وزارة الري لرفع كفاءة وتطوير المنطقة بالكامل.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط في الشارع وخلق السيولة المرورية، حفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.