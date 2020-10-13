وزير التعليم: سنقدم مناهج مصرية بنكهة يابانية في 41 مدرسة

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بوصول المسؤولين اليابانيين إلى مصر في المدارس اليابانية، حيث قال "سعداء جدًا بوصول المدراء اليابانيين وهذا كان تكليفا مباشرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو مهتم جدا بهذا الملف"، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ONE".

وأضاف "شوقي"، أن تعطيل وصولهم للقاهرة جاء بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكنهم وصلوا بالفعل وهم مهتمون جدًا بالتجربة، بما يعكس قوة العلاقات مع اليابان، "نحن فخورون جداً بهذه التجربة، وعدد هذه المدارس الآن يبلغ 41 مدرسة"، موضحًا أن تعليم المدارس اليابانية ليس منهجًا يابانيًا وإنما مصريًا بنكهة يابانية.

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن بناء شخصية الطفل عقيدة يابانية تعمل على تنمية قدراته وشخصيته، كما أن وزارة التربية والتعليم ترسل أفواجاً من المعلمين سنوياً لتلقي التدريب اللازم على مدار ثلاث سنوات منذ عام 2018 ونحن على أبواب العام الثالث، وأصبح لدينا خبرات متراكمة لدى المعلمين، بالإضافة إلى أن وجود المدراء اليابانيين سيحسن من الأداء بشكل أكبر.