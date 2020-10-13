وزير التعليم: لدينا 16 مدرسة فنية توفر فرص عمل لطلابها يوم تخرجهم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل فخرًا لمنظومة التعليم، وهي من الجواهر الجديدة في المجتمع المصري، فالوزارة تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم الفني، "بنحاول نعمل ده لأن التعليم الفني لم يحظَ بذات الضوء من الإعلام كما حظي التعليم الأساسي".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أن التعليم الفني وراء بناء ألمانيا وسنغافورة واليابان، فمدارس التكنولوجيا التطبيقة تجربة جميلة وتشهد إقبالاً كبيراً، كما أنه سيوقع مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم اتفاقًا حول المدرسة المتخصصة في السينما.

وتابع: "هذا على سبيل المثال بنفتح تخصصات جديدة وعامين كمان مدرسة عن الذكاء الصناعي والألعاب الرقمية، إحنا رايحين لأدوات العصر وفتحنا باب التقديم فيها خلاص، اقتربنا من حاجز 16 مدرسة في تخصصات لم تكن موجودة في التعليم الفني تضمن توفير فرصة عمل لخريجيها يوم تخرجهم وتضم جودة عالية جداً".

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء هيئة جودة عالمية مختصة بالتعليم الفني، وبالتالي نحن نبني نظاما تعليميا جديدا مبنيا على الجدارات على غرار تطويرنا للتعليم العام، "نتمنى أن يدخل 70% من طلاب الإعدادية التعليم الفني في طفرته الجديدة لأن ده اللي هيبني مصر وبقول للولاد فكروا كتير بعد الإعدادية وبدعوا الناس لزيارتها".