شوقي يستعرض تجربة المدارس الدولية الحكومية: مصروفاتها من 15 لـ 20 ألفا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن تجربة المدارس الدولية الحكومية في عامها الثاني تمثل إضافة رائعة، وهي عبارة عن شراكة مع أصحاب المدارس الدولية الأجنبية التي لا يكون بوسع شرائح كثيرة من المجتمع الدخول فيها لارتفاع تكاليفها، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E".

وأضاف "شوقي"، أن هناك تعاونا مجتمعيا وثيقا بين المدارس الدولية الحكومية وأصحاب المدارس الدولية في إدارة جودة التعليم، حيث نمنح شهادات لمن يريد الحصول عليها بأنواعها المختلفة سواء الشهادة البريطانية أو الإنترناشونال بكالوريا مقابل مبالغ تمثل عشر ما يدفعه طلبة المدارس الدولية الأخرى.

وتابع: "هذه فرصة لشرائح من المجتمع المصري لم يكن بوسعها الحصول على هذه الشهادات من المدارس الدولية الأخرى لعدم توافر الإتاحة المالية لهذه الأسر، مصروفات هذه المدارس تتراوح ما بين 15-20 ألف جنيه مقارنة بعشر أضعافها في المدارس الأخرى وهي تجربة جودة تعليم موازية".