يوهانسن عيد: أتمنى جودة التعليم في مصر تكون أكتر من كده

قالت يوهانسن عيد، رئيس اللجنة القومية لجودة التعليم، إنه لا يوجد حد أدنى محدد بشكل عام لعدد الطلاب بالفصول خلال العام الدراسي الجديد، موضحة أن الكل متفق بأن طلاب "كي جي" حتى 4 ابتدائي لابد أن تكون عدد ساعات تواجدهم بالمدرسة أكبر، مع تطبيق الإجراءات الوقائية، أما للصفوف الأكبر فيمكن أن تكون الدراسة بالمدرسة لمدة يومين أو ثلاثة، وباقي الأيام أونلاين.

وأضافت "عيد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن ترتيب مصر العالمي بالنسبة لجودة التعليم ليس مرتفعا حاليا، حيث وصل لـ 130 عالميا، وتقدمنا 10 مراكز هذا العام، لافتة إلى أن ترتيب مصر في الجامعات تقدم كثيرًا في عدة تصنيفات.

وتابعت: "بتمنى جودة التعليم في مصر تكون أكثر من كدة، وإحنا على طريق التحسن، إحنا اتحسنا كتير في الجامعات والبرامج الجامعية، وتقدمنا في التعليم قبل الجامعي بخطي حثيثة".