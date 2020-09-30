محافـظ المنوفية يتابع رصف الطرق بمنوف ويؤكد: الارتقاء بها أولوية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية لأعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلاً عن متابعة كل مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال رصف طريق برهيم بداية من ميدان الحصوة بطول 3 آلاف متر من الجهتين، كما جارٍ رصف 9 شوارع متفرقة بمدينة منوف بإجمالي مسطح 123 كم بتكلفة تقديرية ما يقرب من 44 مليون جنيه وهم شارع الجيش، شارع بورسعيد، شارع الروضة، شارع عبدالله النديم، شارع السلخانة القديم، شارع القشلا، شارع مسقة البطحة، شارع بين النهدين، شارع الكنيسة، وشارع المدارس، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية بأنه وفقا للخطة العاجلة للمحافظة لرصف الطرق المحلية سيتم رصف طريق 176 المرصوف يربط بين مفارق قرية تتا – مدخل شنوفة بطول 4 كم بتكلفة 4 ملايين جنيه، وإعادة رصف طريق رقم 16 بداية من تحويلة طريق العراقية – طملاى بطول 15 كم بتكلفة 18 مليون و500 ألف جنيه، وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وبالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري.

وأضاف المحافظ بأنه في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمركز ومدينة منوف للعام المالي 2020/2021 وخلال الفترة من 1/7 وحتى الآن سيتم استكمال رصف مدخل طريق شبرا بلوله من الناحية البحرية باتجاه نقطة الشرطة بطول 8 كم بتكلفة مليون جنيه، وكذا ترميم وإعادة رصف شارع داير الناحية بسدود من مكتب البريد وحتى مستشفى التكامل بطول 6 كم بتكلفة مليون جنيه وجارٍ تسليم المواقع للمقاولين من خلال مديرية الطرق بالمحافظة للبدء في تنفيذ الأعمال.

وتابع أنه سيتم ترميم الطبقة السطحية لطريق السرساوية بطول 1.5 كم بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة تقدر بمليون و600 ألف جنيه، هذا فضلاً عن خطة رد الشيء لأصله بمركز ومدينة منوف والتي تتضمن شارع شاهين بطول 400 متر باعتماد 460 ألف جنيه وشارع مصطفى كامل بطول 300 متر باعتماد مالي 370 ألف جنيه، وشارع الجوازات بطول 700 متر باعتماد مليون 450 ألف جنيه، وجارٍ الطرح، مؤكدا على أنه يتابع يوميا نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنية المقررة للانهاء الأعمال.