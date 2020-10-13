أستاذ قلب: الهرمون الأنثوي يحمي المرأة من الانسداد الشرياني حتى 50 عاما

أعلن الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بكلية طب جامعة الإسكندرية، رئيس مؤتمر "كارديو أليكس"، علاج 4 حالات مرضية معقدة لأنواع مختلفة من انسداد الشرايين مجانًا، ضمن فعاليات النسخة الـ19 من المؤتمر.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "كارديو أليكس" والذي يحتفل بعامه التاسع عشر، وبنجاحه هذا العام في ربط معظم أطباء القلب من مصر والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا عبر التجربة الهجينة "Hybrid Template".

وعُقد المؤتمر هذا العام في مكتبة الإسكندرية، وأشرف على تنفيذه المؤسسة العلمية للقلب والشرايين "CVREP" وقسم أمراض القلب في جامعة الإسكندرية، وناقش العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بأمراض القلب وأنواعها وطرق الوقاية منها.

وأضاف "صبحي" في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر، أن الحالات التي عولجت خضعت لمحاولات سابقة دون جدوى، ونجح الأطباء المشاركون في المؤتمر هذا العام في علاجها باستخدام أحدث الأجهزة، حيث تم تسليك شرايين كانت مسدودة بشكل تام، مشيرًا إلى أن الحالات الأربع لمرضى تابعين للتأمين الصحي، ولم يتحملوا أي تكاليف.

وقال إن مؤتمر هذا العام واجه تحديات عديدة، بسبب جائحة كورونا، وتم التوصل لعمل خليط بين المؤتمرات بشكلها التقليدي، بحضور الأطباء، وكذلك "أون لاين" الذي فرضته الظروف، ولكن كان من الضروري التخطيط لعمل برنامج قوي يستطيع جذب جميع الأطباء للمشاركة، كما تم تغيير موعد المؤتمر ليتناسب مع فروق التوقيت في الدول الأخرى.

وأعلن الدكتور عمرو زكي، أستاذ الطب بالإسكندري، نجاح عمليات تسليك انسداد كامل في الشرايين، باستخدام أجهزة حديثة تحقق نسب نجاح كبيرة جدا، كانت تحقق نسب نجاح ضئيلة للغاية سابقا، موضحًا أن نسبة الانسداد الكلي في المرضى الذي يحتاجون لعمل قساطر تصل إلى 20%.

ولفت الدكتور عمرو زكي، إلى أن الهرمون الأنثوي يحمي المرأة من الانسداد الشرياني حتى سن الخمسين، مشيرًا إلى أن التدخين وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول، وعدم ممارسة أي نشاط بدني أو رياضي جميعها تعرض الإنسان للإصابة بانسداد الشرايين .

وأشار إلى أن المؤتمر تضمن عمل عمليات تسليك للشرايين المتكلسة التي بها نسبة كبيرة ترسبات الكالسيوم ويصعب علاجها وتوسيعها بأي وسيلة، حيث يعمل الجهاز على تفتيت الكالسيوم.