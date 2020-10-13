أهالي وجيران عبدالله الشريف يفضحونه: سمعته سيئة طول عمره و"مش سالك"

هاجم أهالى وجيران الإخواني الإرهابي، عبدالله الشريف، بعد التسريبات والفضائح المتتالية التي اقترن اسمه بها في الفترة الأخيرة، موضحين، أن اليوتيوبر الإخواني لم تكن سمعته على ما يرام قبل أن يرحل عن مصر.

وقال محمد أحمد الشريف، والد عبدالله، في كلمات قصيرة: "معرفش إيه اللي غير عبدالله كده وحوله، وخلاه يمشي ورا ناس مستفيدين من إن وضع البلد يتدهور، ومصر أمانة في رقاب الكل ومينفعش ألعب بها، لأنها لو تعرضت لأزمات ومشكلات كل يوم هيكون فيه قتلى وجرحى وعدوات".

جيران عبدالله الشريف: إيه حجم الفلوس اللي تخليك تبيع بلد؟

فيما أشار ممدوح أحد جيرانه، إلى أن سمعة عبدالله الشريف في البداية كانت سيئة طوال عمره، وفجأة تبدل حاله وأصبح شخصًا آخر، ومعه مال ويستقل السيارات، موضحًا لـ"الوطن": "كنا نايمين شاربين مع بعض، وكلنا فقراء زي بعض، لعنة الله على الفلوس اللي تخليك تكون ضد بلدك".

وسأل ممدوح: "ايه هي حجم الفلوس اللي تخليك تعمل كده وتبيع بلدك وتساعد على ضياعها؟"، فيما أضاف أحد الجيران، أن عبدالله تم حُبس في قضية مخدرات، وخرج براءة بعد 6 شهور".

وتابع: "عبدالله طول عمره سمعته سيئة ومكنش سالك مع نفسه، علشان كده سهل جدًا الفلوس تزغلل عنيه ويبيع بلده".

تسريبات إباحية بطلها عبدالله الشريف تفضح علاقته مع فتاة في قطر

وتمثلت آخر فضائح عبدالله الشريف في انتشار تسريبات إباحية جديدة يطالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر، وبعد انتشار التسريبات بشكل واسع النطاق أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب "عنتيل الدوحة".

وانتشرت موجة سخرية على "تويتر"، من الإخواني عبدالله الشريف، وتصدرت هاشتاجات "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة"، قائمة الأكثر رواجاً عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تسريب التسجيل الصوتي الذي فضح الإخواني عبدالله الشريف مع تلك الفتاة.