بعد اعترافات الفتاة.. تفاصيل المكالمة التي جمعت عبدالله الشريف وريم

من جديد عاد الإخواني الهارب عبدالله الشريف ليتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وقائع التحرش والمكالمات الجنسية المسربة، وذلك بعد أن عرض الإعلامي عمرو أديب مكالمة هاتفية للفتاة "ريم"، أمس، التي نشر لها تسجيل صوتي مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف.

البداية كانت بتداول تسريبات إباحية للإخواني عبدالله الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يطالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر، وانتشرت رسالة صوتية لفتاة تدعى ريم، كانت على علاقة بالإخواني الهارب، أكدت فيها أنه خدعها.

وقالت "ريم" إنّه يخبرها بادخاره المال رغبة في الحصول على الجنسية، وذلك لأنه يعلم في قرارة نفسه أنّ قطر تتركه يتحرك بحريته، لأنه يخدم أجندتها، ويعلم أيضًا أنّها ستتخلص منه فور انتفاء الحاجة إليه.

وأضافت: "بيلمعوه في الجزيرة، وبينزلوا الحلقات مش حبًا فيه، وهو عارف ده، وفي مرة كنا راجعين من تناول الغداء، وعدينا على مبنى الجزيرة، وقعدنا نتكلم عنها، وقال الجزيرة لها أجندة وأنا ليّ أجندة، هو بتاع مصلحته بس، وبيقول لي نفسي أفتح مكتب في نيويورك، بالنسبة له قضايا المصريين أكل عيش".

وتابعت: "لما سألته إن لو حصل ثورة في مصر هتعيش فيها، قال لي لأ، مش هعيش في الجو ده، ممكن أزورها، ولازم يمسّكوني وزارة الإعلام".

وطلب عبدالله الشريف إقامة علاقة جنسية مع الفتاة التي تدعى ريم، وقال لها: "إنه يقوم بعلاقات مع عدد من السيدات بعضهن قطريات، وأن هذه العلاقات تأتي بسبب أن زوجته مريضة بحسب زعمه، وأنه بحاجة للدخول في علاقة جنسية"، واتهم بعض السيدات القطريات بأنهن يقمن بهذه العلاقات مقابل الحصول على الهدايا، بحسب زعمه.

قطر تحقق في تسريبات عبدالله الشريف بعد الإساءة للقطريات

وبعد ساعات من تداول التسريبات فتحت قطر تحقيقا بسبب الإساءة للسيدات القطريات من الهارب الذي لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل الدوحة"، وقالت مصادر في قطر، إنّ المخابرات القطرية بدأت التحقيق في التسريبات الجنسية الخاصة بالإرهابي عبدالله الشريف، مشيرة إلى وجود تقارير أمنية قطرية منذ فترة تطالب بإبعاد عبدالله الشريف عن قطر، بسبب علاقاته النسائية وخوفاً من افتضاح تلك العلاقات.

وأكدت المصادر أنّ حديث عبدالله الشريف عن القطريات، في التسريبات الأخيرة، أدى لغضب داخل المجتمع القطري، موضحة أنّ الأجهزة القطرية تحاول احتواء الموضوع، خاصة أنّ سيدات قطريات كثيرات تقدمن بشكاوى ضد ممارسات "الشريف" غير الأخلاقية معهن.

وانتشرت موجة سخرية على تويتر، من الإخواني عبدالله الشريف بعد التسريبات الأخيرة، وتصدرت هاشتاجات "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة"، قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تسريب التسجيل الصوتي الذي فضح الإخواني عبدالله الشريف مع تلك الفتاة.