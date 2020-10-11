"ريم" تروي مواقف جمعتها مع عبدالله الشريف: كان يهددني بالفيديوهات

روت فتاة تُدعى "ريم"، أكثر من موقف تؤكد من خلاله أنها كانت على علاقة بالهارب الإخواني عبد الله الشريف، الذي يُنكر معرفته بها بعد التسريبات الصوتية الأخيرة، قائلة إنه كان يحدثها ويضحك رغم أن ابنه الرضيع بين الحياة والموت، واصفة إياه بأنه شخص ليس له عزيز أو غالٍ.

وأضافت "ريم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، "أول ليلة بيقولي أنا نفسي فيكي يا ريم بعد 5 ساعات اتقابلنا، افتكرت إنه عاوز يحبني، قولتله بالحلال وبعدها سكت ومدحني، وآخر ليلة قبل ما مشي قالي احنا بنعذب في نفسنا، والله المستعان! الله المستعان على إيه يا عبدالله؟ يستعين بالله عشان مخدش الحرام مني".

وأشارت إلى أن علاقتها مع عبدالله الشريف لم يعرفها إلا المحيطين بها فقط، وليس لديها باع كبير في السوشيال ميديا، موضحة أنها تعرفت عليه عن طريق "إنستجرام"، وتحاول إيصال قصتها منذ شهر مارس الماضي، ونشرت المحادثات بينهما في البداية لقنوات المعارضة لكنهم رفضوا.

وأوضحت أنها أرسلت هذه المحادثات لبرنامج معتز مطر وقناة مكملين شهر ماضي، "حد من برنامج معتز مطر اتواصل معي وقالي شكرا على الرسائل وهحتفظ بيها، ولكن لم تعرضها ولم يتواصلوا معها".

وتابعت: "الخبيث عبدالله الشريف عمل أكونت زي بتاعي فيه اليوزرنيم وصورتي وعملي فولو، أنا استغربت، فلقيته باعتلي فيديو لآخر 4 ساعات قضيناها وكنا بنرقص فيها على أغنية محمد حماقي، (حاجة مستخبية) وكان بهددني بالفيديوهات دي لو اتكلمت".