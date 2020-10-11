"ريم" تفضح عبدالله الشريف: يعاني من انفصام الشخصية.. وممكن يبيع أي حد

روت فتاة تُدعى "ريم"، أكثر من موقف تؤكد من خلاله أنها كانت على علاقة بالهارب الإخواني عبد الله الشريف، الذي ينكر معرفته بها بعد التسريبات الصوتية الأخيرة، حيث ذكرت أنه دائم السخرية من قطر، "بيقولي أكثر شعب بيعرف يلبس الإماراتيين والكويتيين ولكن القطريين مابيعرفوش يلبسوا رغم فلوس قطر".

وأضافت "ريم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن "الشريف" يقول لها إن قطر بها فساد ولكن لأن مواطنيها يحصلون على معاش قوي فالمواطنون يصمتون ولا أحد يستطيع التحدث، لافتة إلى أنه يعرف أن وجوده في قطر مؤقت، "عنده جواز تاني الله أعلم تركي، وكان بيكلم أخوه أشرف عشان يعمل ورقه طب إزاي بيقول إنه مراقب وبيكلم أخوه ووالدته ووالده عادي؟".

وأشارت إلى أن "الشريف" يعاني من انفصام الشخصية ومريض نفسي حيث يظهر بصورة المناضل والبطل والمعارض، لافتة إلى أنه روى لها بأنه رأى فتاة قطرية في مصلحة حكومية فطلبت منه أن يتصورا وأعطاها "سناب شات" الخاص به، وتحدثا معا بعد ذلك ودعته لتناول الطعام معها، وهناك واقعة أخرى مع فتاة لا تعرف تفاصيل التعارف ولكنه حصل منها على ساعة "روليكس".

وأوضحت أنه كان يخشى من المصريات ظنا منه أنهم يتتبعونه، "بيقولي بخاف يكونوا مزقوقين عليا"، متابعة: "3 أيام كان بيجيلي ومشفتهوش ولا مرة بيصلي وكان بيسمع أغاني معايا طول الوقت، وكان بيناقشني في أغاني كاظم الساهر، وعنده جواز سفر وكان هيجيلي لندن بس في آخر لحظة خاف، أنا ممكن أجيلك قطر وتواجهني في كلامي ولكنه كان ندل ممكن يبيعني في مصلحة".