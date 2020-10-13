التعليم: لا نية لتأجيل الدراسة.. وسيناريوهات جاهزة لموجة كورونا الثانية حال حدوثها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة أنهت استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر الحالي، مؤكدا تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمدارس والمنشآت التعليمية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئات التدريس والعاملين، قائلا: "جاهزون تماما للعام الدراسي الجديد".

وزير التعليم: نتابع تطورات جائحة كورونا لحظة بلحظة.. ولدينا سيناريوهات عدة حال حدوث أي معوقات تؤثر على العام الدراسي

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إنّ الوزارة تتابع تطورات جائحة كورونا يوما بيوم، وما يستجد من تفشي الفيروس، وحال حدوث موجة ثانية من كورونا، سيستمر شرح الحصص الدراسية على التليفزيون ولن تتوقف، موضحا أنّ الوزارة لديها سيناريوهات عدة سيتم تنفيذها حال حدوث أي معوقات من شأنها التأثير على العام الدراسي.

شوقي: شرح واف للمواد التعليمية للتلاميذ عبر الشاشات الفضائية من قبل أفضل المعلمين

وأضاف وزير التعليم، أنّه سيتم شرح الدروس بشكل واف لجميع المواد الدراسية بمختلف مراحل التعليم عبر الشاشات الفضائية، وسيتم الاستعانة بأفضل المعلمين لشرح الدروس للتلاميذ.

وتابع أنّ الوزارة ستراجع الدروس قبل شرحها، إضافة إلى تحديد مواعيد أصلية لها، ومواعيد عرضها في الإعادة، وكذلك تجهيز لينك بث مباشر على يوتيوب.

نائب وزير التعليم: لا نيه على الإطلاق لتأجيل الدراسة.. ونجحنا في الوصول لبر الأمان بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات رغم كورونا

ومن جهته، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أنّ الوزارة مستعدة تماما للعام الدراسي الجديد، ولا نية على الإطلاق لتأجيل الدراسة، موضحا أنّ الوزارة نجحت في الوصول إلى بر الأمان في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية الماضية رغم جائحة كورونا.

وأضاف مجاهد، لـ"الوطن"، أنّه ليس هناك أي تخوف من ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا، مؤكدا أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء العام الدراسي، وهناك سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها وقت الحاجة.