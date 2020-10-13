نائب رئيس جامعة بنها: الكشف الطبي على 11 ألف طالب من المرشحين للكليات

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، استمرار أعمال إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسي.

وقال نائب رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 11 ألف طالب مستجد من المرشحين للقبول بكليات الجامعة المختلفة، مضيفًا أن الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحي داخل الجامعة هو الهدف الذي نسعى إليه ضمن خطة عمل الإدارة الطبية بالجامعة.

وأشار "سمير" الى تجهيز 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة حفاظا على الجميع.

من جانبه قال الدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بجميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب، و توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية الخاصة بكل عيادة والحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ لاستقبال العام الدراسي الجديد مشددا علي وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسة والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وشدد السعيد على ضرورة الإلتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م ، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات مع عمل خطة داخل جميع الكليات لاستقبال الطلاب الجدد وذلك بمشاركة الطلاب القدامى مشيرا الى ضرورة انتهاء الكليات من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية ونشرها علي البوابات الإلكترونية للكليات لتوضيح الرؤية للطلاب قبل بدء الدراسة.