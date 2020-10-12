مصر للطيران تسير رحلات إلى 33 دولة بـ3200 مسافر

تسيّر شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 33 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 3200 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وكشفت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، باريس، ولندن، ولارناكا، ونيروبي، والخرطوم، والشارقة، وبيروت، والبحرين، والمدينة المنورة، وأبوظبي، و3 رحلات إلى دبي، إضافة إلي رحلتين جويتين إلى كل من اسطنبول، والدمام، والرياض.

كما تسيّر الشركة 8 رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوي.

وتفقد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، يرافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشؤون الأمن، ومجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، مبنى الركاب رقم (٢) بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء العملاء، وكذلك الاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة، سواء على المسافرين او العاملين داخل مطار القاهرة الدولي.

وبدأت الجوله بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار، وتفقد غرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية.

كما تفقد "مناع" صالات السفر و الوصول داخل مبنى الركاب (٢)، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة.

وتأتى هذه الجولات المستمرة لمتابعة كافة الإجراءات المقدمة للعملاء، وقياس مستوى هذه الخدمات في ظل انتظام الحركة الجوية داخل المطارات المصرية.