مقابل دعاية انتخابية.. تحصيل 15 ألف جنيه من مرشحي النواب بالغربية

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تحصيل 15 ألف جنيه مقابل دعاية انتخابية من مرشحي مجلس النواب، تُسدد بالمركز التابع له المرشح لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة.

كما تضمن القرار الذي صدر اليوم، حظر وضع ملصقات دعائية على الحوائط وأعمدة الإنارة وعدم استخدام الجزر الوسطى في الدعاية، أو حفر طبقة الإسفلت لاستخدام الأعمدة الخشبية.

في المقابل، سيطرت حالة من الاستياء على العديد من المرشحين بسبب قرار المحافظ، وطالب بعضهم بإلغاء القرار فيما لم يعلق أغلب المرشحين.