محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجنة لحصر أراضي الفضاء لتدشين مشروعات خدمية

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن وضع دراسة وتشكيل لجنة متخصصة في حصر أراضي الدولة الفضاء لوضع خطط تزامنية لإقامة مشروعات الخدمية لأبناء الشارع الغرباوي على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أنه أجرى جولة ميدانية بمركزي طنطا والمحلة رافقه خلالها المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية خلال 48 ساعة الأخيرة لتفقد عدد من المواقع والأراضي الفضاء المملوكة للدولة وغير المستغلة لإنشاء مشروعات ذات خدمية عليها كمنفعة عامة.

كما أوضح محافظ الغربية، أن هناك توجيهات لرئيس الجمهورية بتطوير العواصم والمدن الكبرى في جميع المحافظات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها من وذلك ومن خلال حصر أراضي أملاك الدولة.

وأضاف رحمي، أن تكليفات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بجلسة مجلس المحافظين لبحث آليات إنشاء مشروعات سكنية حضارية متكاملة ينقل إليه سكان المناطق العشوائية أو سكان المناطق التي سيتم فتح محاور مرورية جديدة بها، وذلك على غرار ما تم بمشروع الأسمرات بالقاهرة وبشائر الخير بمحافظة الإسكندرية.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء المجمع الصناعي بالمحلة ورصف الطريق المؤدي إليه، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني.