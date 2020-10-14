حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك ولا تهمل أي عارض ولا تبحث الأمور بعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس بمواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب والأصحاب كي لا تخسر أشخاص يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة منال سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يمدك الفلك بطاقة مهولة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعمل لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك واصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان.. لا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في وضع داعم، والفرصة سانحة اليوم لعقد لقاءات عاطفية تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وعليك أن تدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل العلاقات تمنحك استعدادا للتعامل بمرونة مع الأحباب وقد يعدك ذلك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإبداع وتبدو مبهرا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تجعلك تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة وعليك بتنظيم جهودك وأولوياتك وراجع سلوكك الصحي والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس ببرجك تمنحك تألقا، ومع ذلك ينصحك الفلك ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الأصدقاء يساعدانك على الانفتاح ويمنحانك أدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك.. تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك وتنجح في كل ما تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بأوقات حلوة مع الأحباب، وقد تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأصدقاء وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وعليك أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية أعمال أو مدخرات أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تمنحك مرحلة واعدة تصر فيها على إصلاح علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة أحلام الشامسي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك وعليك أن تهتم اليوم بالرد على الاستفزازات بأسلوب هادئ ومقنع ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.