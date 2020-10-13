مستشار الرئيس لشئون الصحة لـ"الوطن": احذروا كورونا.. الخطر ما زال قائما

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، من احتمالية زيادة تهديد فيروس كورونا مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكداً أن خطر كورونا ما زال قائما رغم تراجع أعداد الإصابات والوفيات.

وطالب "تاج الدين" في تصريحات لـ"الوطن"، بضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورنا، وعدم التعامل باستهتار، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والعام الدراسي الجديد.

وأضاف مستشار الرئيس: "نحن أفضل كثيرا عن ذي قبل، لكن يجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحة، واستخدام الأدوات المطهرة وأدوات النظافة الشخصية باستمرار".

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قد شارك في أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي بأكاديمية الأوقاف للتدريب، اليوم، والذي تناول مشكلة الزيادة السكانية.

وقال إن الكثير من الناس يفهم مصطلح "العزوة" على أنه كثرة الأولاد على غير الحقيقة، فالعزوة ليست بالعدد ولكن بالقدرة والمكانة والعلم وتعزيزهما وليس كثرة الأبناء، فأثناء ما كنا نحارب شلل الأطفال وننزل للشوارع وجدت أن هناك عمارات في مصر عدد أولاد السكان العمارة كاملة أقل من عدد أبناء بواب العمارة.

وشدد عوض تاج الدين، على أنه يجب أن نحسن خصائص السكان وتقليل الكثافة السكانية، ونرفع المؤشرات الصحية أكثرو من ذلك، فلدينا أمراض تخلصنا منها مثل البلهارسيا والملاريا والإلتهاب الكبدي والطفيليات المعوية، ونحاول السيطرة على الأمراض المزمنه مثل الضغط والسكر، ونسعي لتشخيص الأورام مبكرا لتحسين نتائج العلاج.

الأوقاف تطلق أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي

وانطلق مؤتمر وزارة الأوقاف، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، اليوم، في أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي، لمناقشة ثاني أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب، وهي القضية السكانية، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية.