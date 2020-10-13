المرشحة المثيرة للجدل "باكية": "زعلانة على نفسي وهاشتكي اللى شتموني"

بعد إثارتها للجدل خلال الفترة الأخيرة، في عدة مواقف وتصريحات، بثت اليوم، المرشحة لمجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفاء صلاح الدين، فيديو تنتقد فيه المواقع الإلكترونية، التي تزيف تصريحاتها، وتطلق كلمات لم ترددها على صفحات المواقع.

وظهرت وفاء صلاح الدين، في الفيديو باكية، ما جعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتعاطف معها.

وقالت المرشحة، "في مانشيتات تم نشرها في الجرائد والمواقع لم أقولها، ولا أعرف عنها أي شيء، باللي بتعملوه دي بتدبحوني، أنا زعلانه على نفسي، وواخدة على خاطري أوي من الناس اللي بتشتمني"، مؤكدة أنها لا تعرف من ينظم حملة ضدها على موقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "لما اترشحت في الانتخابات، الناس قالولي إنتي بنت مين علشان ترشحي نفسك، هو انتي عندك أيه علشان ترشحي نفسك، هو انتي أهلك مين وعندهم ايه"، مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، ضد من أساء إليها أو سبها أو حرف كلامها.

وتعد أكثر وفاء صلاح الدين، أكثر مرشحات مجلس النواب، إثارة للجدل، وكان أول المواقف المثيرة للجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثها عن "الزوجة الثانية"، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت محل أنظار الجميع، نظرا لموقفها الذي أثار موجة من التعليقات المتباينة، وكانت المفاجأة بعد ذلك، إعلانها الترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم.

"وفاء صلاح الدين"، أثارت الجدل في العديد من المواقف التي كان من بينها حملها لرمزها الانتخابي "الموز" في إحدى جلسات التصوير، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي ردت عليهم بأنها لم تفعل شيئا غريبا لأن الموز رمزها الانتخابي.