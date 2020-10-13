أهالي قرية بالغربية يصطادون "تمساحا" من ترعة "الفاروقية"

شهدت قرية "صفط تراب" بمركز المحلة الكبرى في الغربية، حالة من الذعر بين الأهالي، اليوم، إثر ظهور تمساح صغير طافٍ بمياه ترعة الفاروقية، وجرى اصطياده ووضعه داخل قفص تمهيدًا لتسليمه للجهات المعنية، وسط التقاط الشباب صور سلفي مع " التمساح الصغير".

وكانت غرفة العمليات والطوارئ، التابعة لمديرية الري والموارد المائية في الغربية، تلقت إخطاراً من أحد المزارعين يمتلك قطعة أرض زراعية على أحد جانبي "بحر شبين"، "ترعة الفاروقية" المقابلة لقرية "صفط تراب"، بمشاهدة تمساح صغير الحجم يطفو على سطح المياه، أثناء قيامه بري الأرض المجاورة ، ما اضطره إلى مغادرة المكان دون استكمال عمله.

وكشف مسؤول بغرفة عمليات مديرية الري أن بعض الصيادين رصدوا وجود تمساح آخر يصل وزنه إلى ١٠ كيلوجرامات أثناء صيدهم الأسماك بطرح النهر، المقابل لذات العزبة المذكورة.

في المقابل وجه محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس مركز ومدينة المحلة، حاتم زين العابدين، إلى ضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي إدارة الري، لفحص شكاوى المواطنين حيال ظهور تماسيح صغيرة بنطاق ترعة "بحر شبين" و"ترعه الفاروقية".

وأوضح المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري والموارد المائية أن غرفة عمليات الري تلقت شكوى بذلك الشأن موجها مدير إدارتي الري والصرف بتشكيل فرق بحث وتمشيط لترعة بحر شبين و"الفاروقية" وتشكيل لجنة عاجلة من مهندسي الري، للبحث عن أي تماسيح أخرى واصطيادها فوراً، وإعداد تقرير مفصل حول الأنباء المتداولة بشأن انتشار التماسيح في مياه ترعتي "الفاروقية" و"مياه بحر شبين "من عدمه، ووضع سبل تأمين المزارعين .