التعليم: عقاب فوري لأي مدرسة تتجاوز أسعار مجموعات التقوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنّ أي مدرسة ستتجاوز الأسعار المقررة لمجموعات التقوية، سيتم معاقبتها بإغلاق مجموعات التقوية بشكل فوري ومحاسبة القائمين عليها.

ووضعت وزارة التربية والتعليم، أسعارا محددة لمجموعات التقوية تبدأ من 15 جنيها وحتى 80 جنيها، وفق الظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل منطقة من كل محافظة، وبناء على قرار من المديريات التعليمية.

وزير التعليم لـ"أولياء الأمور": لا تنصاعوا وراء أي دعوات أو ضغوط من مدرسي الدروس الخصوصي

وطالب شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، أولياء الأمور بمساعدة أبنائهم في الاستفادة من النظام التعليمي الجديد، وعدم الانصياع وراء أي دعوات أو ضغوط، من مدرسي الدروس الخصوصية أو غيرهم.

شوقي: الوعي أكبر محارب لظاهرة الدروس الخصوصية.. ومجموعات التقوية اختيارية وليست إجبارية

وأكد شوقي، أنّ فكرة تشكيل ضبطية قضائية لمحاربة السناتر، ليس دور وزارة التربية والتعليم، وأنّها أمر مستبعد تماما بالنسبة للوزارة، مؤكدا أنّ الوعي أكبر محارب لظاهرة الدروس الخصوصية، وأنّ مجموعات التقوية اختيارية وليست إجبارية، ولن يجبر أي تلميذ على حضور مجموعات التقوية.

وزير التعليم: لا نيّة على الإطلاق لتأجيل العام الدراسي الجديد.. واتخذنا جميع الإجراءات لمواجهة كورونا

وأوضح وزير التعليم، أنّه لا نيّة على الإطلاق لتأجيل العام الدراسي، وأنّ الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشددا على ضرورة ارتداء التلاميذ في الصفوف الأولى لـ"قناع الوجه"، والتزام هيئات التدريس بمختلف مدارس الجمهورية بارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من كورونا.

وأشار شوقي، إلى أنّه ليس هناك أي تخوف من ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا، مؤكدا أنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء العام الدراسي، وهناك سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها وقت الحاجة.

وأكد الوزير أنّه سيسعى جاهدا لتطوير منظومة العملية التعليمية بمصر، منوها بأنّ جميع المدارس جاهزة تماما لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد.