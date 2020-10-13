"حملات تطهير ومسيرات بالسيارات ومعرض مدارس" للمرشح رمز الصاروخ بدمياط

تنوعت أشكال الدعاية الانتخابية للمرشح رقم 1 رمز الصاروخ محمد سامي سليمان مرشح حزب الشعب الجمهوري بين زفة بالعربات، وأتوبيس خاص ملصق عليه بوسترات المرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية عن دائرة دمياط حيث تقدم المرشح المسيرة التي جابت شوارع مدينة دمياط على نغمات الأغاني الشعبية مساء اليوم، كما قامت حملته بأعمال تطهير و تعقيم مدارس" المستقبل الابتدائية و دمياط الجديدة الرسمية المتميزة للغات - وقصر ثقافة دمياط الجديدة " ولم تتوقف الدعاية عند هذا الحد حيث روج المرشح لنفسه من خلال حفل تخرج لطلاب كلية التجارة بدمياط.

وقام سليمان بجولات ميدانية تحولت لمسيرات تأييد له حيث حمله مؤيدوه على الأعناق خلال جولات بقرى الشعراء، و عزبة الصعيدي والسيالة، وتبادل المرشح الحديث مع بعض الأهالى والشباب حول متطلبات القرية واحتياجاتها، وما يمكن تقديمه من خدمات لهم.

وقام سليمان بتوفير معدات لتطهير وتعقيم الحضانات استعدادا للعام الدراسي الجديد حيث قام بحملة تطهير وتعقيم لحضانة ناصر بميدان سرور استعداداً لإستقبال الأطفال للعام الدراسي الجديد 2020 كما استخدم أوتوبيس تابع له أمام الحضانة به ملصقات دعائية تروج له.

وقبل أيام افتتح سليمان معرض أهلاً بالمدارس المقام بمركز كفر البطيخ، والذي نظمته أمانة حزب الشعب الجمهوري بكفر البطيخ بحضور مرشح الحزب محمد سامى سليمان عن الدائرة الأولى بمحافظة دمياط، وبحضور عدد من القيادات الشعبية ورموز المجتمع المدني وكبار العائلات بمركز ومدينة كفر البطيخ.

يأتي ذلك في إطار الحملة الدعائية للمرشح للانتخابات البرلمانية وتم افتتاح المعرض بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد بخصومات تصل إلي ٦٠٪؜.

ويخوض محمد سامي سليمان ابن قرية العدلية الانتخابات البرلمانية مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري عن الدائرة الأولى التي تضم "مركز وبندر دمياط - مركز كفر البطيخ " ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، ويعول سليمان خلال معركته الانتخابية على علاقته الجيدة بالمواطنين فضلا عن دعم حزبه له حيث يخوض المعركة الانتخابية أمام 39 مرشح ومرشحة بذات الدائرة كما سبق له خوض الانتخابات 4 مرات من قبل كان آخرها دورة 2015 ولكن لم يحالفه الحظ للفوز بمقعد البرلمان من قبل.

وسبق وأن استبعدت محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر المرشح البرلماني وهو "رجل أعمال" بدعوى عدم إقرار الذمة المالية وتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لتقبله ليعود للسباق البرلماني مجدداً.