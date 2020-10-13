"عميد اقتصاد بني سويف": "المركزي" حقق إنجازا بخفض التضخم لأقل من 10%

قال الدكتور علي عطية مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن معدل النمو الاقتصادي، يشير إلى كمية الإنتاج الزائد عن العام الذي سبقه، وهذا يعني زيادة الخدمات والسلع داخل الاقتصاد، وزيادة موارد وتوظيف أشخاص، وهذا يقلل معدل البطالة ويزيد دخول الأفراد فتدور عجلة لاقتصاد.

وأضاف "مسعود" خلال مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية المذاع على فضائية "extra news"، أن البنك الدولي توقع معدل نمو لمصر بنسبة 2% في يونيو الماضي، وهذا ما أثبتته التقارير التي صدرت قريبا، بعدما كانت مصر الدولة الوحيدة التي حققت نموا، رغم أزمة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، بحسب التوقعات الدولية.

وأوضح عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية، أن شهادة صندوق النقد الدولي يؤكد أن اجراءات الإصلاح الاقتصادي أثبتت نجاحها كما أن الصندوق يحكم حاليا مسبقا على الإجراءات التي ستتخذها مصر معتمد على قدرة الحكومة في التعامل تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والتي أثبتت مرونة النظام المصري بعد أن خصصت مصر 100 مليار دولار والتي راعت الفئات الفقيرة والعمال المنتظمة بجانب الرعاية الطبية لجميع الفئات.

وأشار إلى أن التوقع الإيجابي من صندوق النقد يثبت أن السياسات المالية والاقتصادية في مصر قادرة على الصمود، مشيرًا إلى أن الصندوق توقع خفض التضخم إلى 6.2 % وهذا إنجاز لم يستوعبه الناس فالبنك المركزي استطاع خفض التضخم من أعلى نسبة وصل إليها وكانت 34 % إلى نسب أقل من 10% على الرغم من تداعيات أزمة كورونا.

ويعد برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري برنامج اقتصاد أعلنت عنه الحكومة في 2016، يشمل معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية و العمل على تشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة. وتم وضع بالبرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.