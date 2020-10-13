الليثي بعد إصابته بكورونا: دور برد بالنسبة لي.. بس الوضع صعب على أسرتي

كشف الفنان محمود الليثي، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، قائلا إن الأعراض لم تأت له بصورة قوية، ولكن الأمر كان صعبًا للغاية على والدته وزوجته، خاصة أنهما يعانيان من مشاكل في التنفس.

وأضاف "الليثي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه شعر بفيروس كورونا بالنسبة له كأنه "دور برد"، ولكن الأمر كان صعبا للغاية على زوجته ووالدته، وحالتهما غير مستقرة في الوقت الحالي، مطالبًا الجميع بالدعاء لهما.

وتابع أنه عزل زوجته ووالدته في المنزل، ويوفر لهما كل شيء من العلاج، ويحاول تقديم كل ما يستطيع في الوقت الحالي، متابعا: "النفس ده غالي جدا والله، أغلى من أي حاجة، أهم حاجة النفس اللي مش حاسين بنعمته، يارب يقوموا بالسلامة، والناس لازم تلتزم بالإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أنهم كانوا ملتزمين بصورة مشددة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة، ويرتدون الكمامة بصورة دورية، ولكن هذا هو قضاء الله، وهو راض به.

ووجه "الليثي" الشكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، على الاطمئنان عليه الدائم، والوقوف بجانبه في تلك المحنة، هو وعدد من الفنانين، "تليفوني مبطلش رن بقاله كتير أوي في الفترة اللي فاتت، بشكر كل الناس اللي حاولت تطمن عليا خلال الفترة الماضية وعلى زوجتي، وأتمنى الكل يدعيلنا".