صاحبة محل بقالة: رشحت نفسي للانتخابات البرلمانية لحل مشاكل القرى

رأت "رابعة هاشم" وهى أم لخمسة أبناء أن عدم ترشحها للانتخابات البرلمانية في عام 2015 عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية "خطأ" يجب أن تتلافاه الآن، لذلك قررت أن تخوض التجربة البرلمانية خلال انتخابات 2020.

ابنة قرية شنواي بالمنوفية تقول: "أنا عندي محل بقالة وتموين، وبحب الشغل ودايماً بتحرك ومش زي الستات اللي بيقعدوا في البيت وخلاص".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها تعتمد على دعايتها داخل المحل من خلال عرض برنامجها الانتخابي علي الزبائن، موضحة أنها بالإضافة إلي المحل تقوم بالمرور علي بعض القرى في المركز بالإضافة إلي تجار الجملة والتجارالعاملين في محلات البقالة.

رابعة توضح أن أسباب ترشحها جاء نتيجة وجود العديد من المشكلات في قريتها والقري المجاورة بدون تدخل أو مساعدة من النواب السابقين قائلة: "طول عمرنا محدش حاسس بينا، المرشحين بيرحوا وبيجو ومحدش بيسأل علينا، ومحتاجين حاجات كتيرة بس مفيش نائب بيقف معانا، وأنا عايزة أحل مشاكل القرى" .

تضيف رابعة أن: "رئيس الجمهورية إنسان فعلاً وكلنا وقفنا معاه في الإنتخابات وشاركنا في المظاهرات ضد الإخوان في 30 يونية وبحب الجيش لأنهم صاحيين وبيحمونا واحنا قاعدين في بيوتنا".

وتؤكد أن برنامجها الانتخابي يعتمد علي حل مشاكل المواطنين والبحث عن مصالحهم لمنع حدوث مشكلات داخل الدائرة. الجدير بالذكر، أن لجنة الانتخابات في المنوفية، أعلنت كشوفات الناخبين في دائرة أشمون، والتي شملت 22 مرشحا لعضوية مجلس النواب، ومن أبرزهم صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب الحالي، وعصام يس عن حزب مستقبل وطن، والعميد محمود محي الدين عضو مجلس النواب، والمهندس صبحي المنوفي .