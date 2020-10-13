التضامن: لا وجود لأعمال تعذيب بدار الفتوح.. "خناقة بين طفلتين"

استعرضت الإعلامية سارة حازم، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، يظهر في الفيديو صوت صراخ لبعض الفتيات داخل "دار الفتوح" بمنطقة الشيخ زايد، وسط بعض التعليقات حول ما إذا كان هناك عمليات تعذيب للفتيات بالداخل.

ومن جانبه علق رضا متولي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة، على الفيديو من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا إنه لا صحة لوجود أعمال تعذيب لأطفال دار الفتوح بالشيخ زايد، "الأمر كله أنه كان هناك مشاجرة بين فتاتين يتراوح عمرهما بين 10 و11 عاما فقط لا غير".

وأضاف "متولي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم التشديد على حسن المعاملة مع الجميع في الدار، مشددا على أن كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الدار غير صحيح، وأن الأمر كان مشادة بين فتاتين ليس أكثر.

التضامن: 60% من أصحاب المعاشات يحصلون عليها إلكترونيا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك طفرة كبيرة شهدتها آلية صرف المعاشات، و60% من أصحاب المعاشات يصرفون معاشاتهم إلكترونيا سواء عن طريق خاصية ATM أو التليفون المحمول، وهي نسبة عالية لم تحدث من قبل، بعدما كانت لا تتخطي النسبة التي تصرف إلكترونيا 30%.

وأضافت القباج، لـ"الوطن"، أنّ هناك قنوات عدة لصرف المعاشات من خلال ATM والهاتف المحمول، وتوصيل المعاشات للمنازل ومن خلال مكاتب البريد، وكل شخص يختار الوسيلة التي تناسبه.

ولفتت القباج، إلى أنّ إجمالي ما سيتم صرفه لأصحاب المعاشات خلال العام المالي الجديد 2020/2021، بلغ للمرة الأولى 295 مليار جنيه، وهي أكبر زيادة لمخصصات أصحاب المعاشات، موضحة أنّ الزيادة تشمل 235 مليار جنيه يتم صرفها لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم نحو 10 ملايين مستفيد، إضافة إلى 25 مليار جنيه تكلفة زيادة العلاوة الدورية وقيمتها 14% و35 مليار جنيه قيمة المتجمدات للعلاوات الخاصة والتي تصرف على أقساط ربع سنوية.