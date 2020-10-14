مبروك عطية يتذكر أصعب مكالمة تلقاها: أب يضرب ابنه عاريًا في البانيو

انتقد الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف تشاجر بعض الأزواج أمام أبنائهم الصغار باعتبار أنهم "مش فاهمين".

وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "بيتخيلو إن العيال مش فاهمة وبيعملوا كل حاجة قدام العيال من خلافات وشتيمة وقلة أدب وعتاب وقد تصل الأمور لحاجات خطيرة جدًا".

وتذكر عطية أصعب مكالمة تلقاها من متصلة تقول له إن زوجها كان يضع ابنها في البانيو ويضربه بسلك الكهرباء وهو عاري مشيرًا إلى أنه لو كان مكان الطفل لهرب من هذا الأب القاسي.

ولفت عطية إلى أنه شاهد أحد الأشخاص الذين يصلون خلفه وهو يضرب ابنه بشدة فنزل وسأله عن سبب فعله لذلك ورد عليه "أومال لو كنت شوفت ابويا كان بيعمل معايا إيه ولازم التربية تكون كدة".

وشدد عطية على أن هؤلاء يلزمهم الوعي وأنهم لا يجب أن يقلدوا أبائهم لافتًا إلى أنه شاهد رجل ظل يضرب ابنه طوال حياته وحينما وصل الطفل لمرحلة الثانوية ضرب والده وأنه عرف من علم النفس أن الطفل يخزن كل العنف في حياته ثم يخرجه حين تقوى سواعده.